Tiger Woods và Phil Mickelson tham dự U.S. Open

Theo xác nhận của BTC, Tiger Woods và Phil Mickelson đã đăng ký thi đấu tại U.S. Open lần thứ 122, diễn ra vào ngày 16-19/6 tại The Country Club, thuộc Brookline, Massachusetts.



Việc đăng ký là một thủ tục đối với Woods và Mickelson. Theo quy định, tất cả các golfer đủ điều kiện thi đấu đều phải đăng ký trước hạn chót vào thứ Tư tuần sau (22/4).

U.S. Open là major thứ 3 trong năm dương lịch, sau The Masters vừa kết thúc một tuần, và PGA Championship diễn ra vào tháng sau.



Tiger Woods xếp thứ 47 tại The Masters, giải đấu mà anh tái xuất sau hơn 500 ngày vắng mặt vì chấn thương và tai nạn xe hơi.



Ở Augusta tuần trước, sau khi được hỏi về lịch trình trong tương lai, Woods chưa chắc chắn về PGA Championship đồng thời xác nhận tranh tài ở The Open Championship tại St. Andrews, Scotland (14-17/7).



"Tôi sẽ không thi đấu theo lịch trình đầy đủ nữa", Woods nói với Sky Sports. "Tôi sẽ chỉ đến là những sự kiện lớn. Tôi không biết liệu mình có tham dự PGA Championship tại Southern Hills hay không. Nhưng tôi rất mong chờ giải đấu ở St. Andrews. Đó là nơi gần gũi và thân yêu với tôi".



The Open 2022 là phiên bản 150 của giải đấu. Woods có 3 lần vô địch giải đấu golf ra đời từ 1860 (2000, 2005, 2006).



Trong khi đó, Mickelson không thi đấu chuyên nghiệp kể từ giải đấu quốc tế ở Saudi Arabia hồi tháng Hai, và không tham dự PGA Tour kể từ Farmers Insurance Open cuối tháng Giêng.



Mickelson, nhà vô địch của 6 major, rời xa sân golf sau những phát biểu gây tranh cãi về việc ủng hộ LIV Golf Invitational do Saudi Arabia hậu thuẫn.



U.S. Open là giải đấu lớn duy nhất mà Mickelson chưa từng vô địch. Với việc đăng ký dự giải Mỹ Mở rộng, golfer 51 tuổi này có thể sẽ sớm trở lại với các sự kiện PGA Tour.