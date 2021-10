Tiger Woods và cuộc chiến với số phận

Vào tháng Bảy, phiên bản thứ 150 của The Open Championship tại The Old Course, St Andrews - sự kiện được gọi là "Home of Golf". "Hy vọng rằng Woods có thể có một cuộc tranh tài mà anh ấy mơ ước, nơi mà tất cả chúng ta đều mơ ước, băng qua cây cầu 18 St Andrews và nói lời tạm biệt theo cách tuyệt vời nhất", Jon Rahm - golfer số 1 thế giới, nói gần đây.

"Tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy chiến thắng một lần nữa, nhưng thực tế, tôi chỉ hy vọng Woods có một cuộc sống khỏe mạnh với tư cách là cha mẹ. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho môn thể thao này mà mỗi ngày chúng ta sẽ nhớ đến Tiger Woods. Anh ấy là lý do tại sao ở tuổi tôi, 26 tuổi, gia đình đã ổn định, và con cái của tôi sẽ không phải lo nghĩ gì về tài chính".

Trở lại hay rút lui, chính Woods cũng không biết chắc

Bất chấp những lời chúc tốt đẹp của giới chơi golf, những nghi ngờ vẫn còn rất nhiều. Thêm vào khó khăn trong việc phục hồi chức năng là các vấn đề cũ của anh với thuốc giảm đau.

Trong quá khứ, việc sử dụng thuốc thường xuyên đã tạo ra sự phụ thuộc vào anh Woods để giảm bớt chứng chuột rút ở lưng khiến anh khó có thể cử động bình thường.