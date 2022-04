Tiger Woods ở The Masters: Giá trị của nhân văn

The Masters 2022 là giải Masters của Woods

Tất cả các thế hệ đều có cách ngưỡng mộ Woods. Một số cho những gì họ đã sống, một số khác cho những gì họ đã nghe.



Tận hưởng Woods khi còn có thể



"Đối với những người trẻ tuổi, Tiger là một anh hùng. Nhưng nhiều người chỉ xem anh ấy trên TV hoặc trên YouTube. Bây giờ họ có thể nhìn thấy anh ấy tận mắt và đó là lý do tại sao The Masters lần này rất thú vị. Cứ như thể Michael Jordan trở lại ở tuổi 46 vậy", nhà văn người Mỹ Robert Lusetich, tác giả của một trong nhiều cuốn sách về Tiger Woods và từng tham gia một bộ phim tài liệu của HBO về "Siêu Hổ", giải thích.



"Và hơn nữa, những người hâm mộ biết rằng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi, rằng họ đã có cơ hội gặp lại anh ấy trên một sân golf. Họ không biết đây có phải là lần cuối cùng hay không. Điều đó, cùng với lịch sử vượt qua chấn thương của anh Tiger, đã khiến khoảnh khắc này trở nên độc nhất vô nhị", Lusetich nói thêm.



"Tôi rất may mắn khi được trở lại thi đấu và nhận được sự yêu mến từ mọi người. Đối với tôi đây giống như một chiến thắng. Nếu họ nhìn thấy những bức ảnh chụp chân của tôi như thế nào... Tôi không thể giải thích việc quay lại khó khăn như thế nào", Tiger giải thích. Anh hiện phải ngâm mình trong nước đá để giảm đau sau khi chơi: "Tôi đã chết cóng".



Huyền thoại đi xuống từ thiên đường và một cuộc hành hương bắt đầu để tôn thờ anh, người phải bắt đầu lại ở tuổi 46.



Vẫn chưa biết chặng tiếp theo sẽ như thế nào, cũng như chặng cuối cùng sẽ như thế nào. Bản thân Woods chưa chắn chắn điều gì về phiên bản thứ 150 của giải Anh Mở rộng (The Open Championship) vào tháng Bảy tới (anh đã vô địch ở đó vào năm 2000 và 2005).