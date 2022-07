Tiger Woods: Huyền thoại The Open Championship

Tự tin và khát vọng

Hôm thứ Hai vừa qua, 29 nhà vô địch của The Open đã có mặt trong lễ kỷ niệm ở St Andrews. Hai con người với tổng cộng 33 major cùng nhau đi qua Cầu Swilcan nổi tiếng bắc qua hố cuối cùng của Old Course (còn gọi Old Lady hoặc Grand Old Lady), sân golf lâu đời nhất thế giới (xuất hiện từ thế kỷ 15). Jack Nicklaus, chủ nhân 18 danh hiệu lớn, ôm lấy Woods, nhà vô địch 15 giải lớn.

"The Golden Bear" (biệt danh của Nicklaus) trở lại St Andrews lần đầu tiên kể từ năm 2005, được vinh danh là công dân danh dự trong buổi lễ.

Trong ngôi nhà của golf, Tiger đã trở thành vĩnh cửu. Anh hoàn thành Grand Slam (vô địch cả 4 Major, gồm The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open) vào năm 2000. Anh là người thứ 5 trong lịch sử đạt được thành tích này, sau Gene Sarazan (1932), Ben Hogan (1953), Gary Player (1965) và Nicklaus (1966).

Ngày ấy, ở tuổi 24, Woods là người trẻ nhất thâu tóm đủ 4 danh hiệu danh giá nhất thế giới golf (kỷ lục cũ thuộc về Nicklaus, ở tuổi 26). Khoảng thời gian để anh hoàn tất Grand Slam cũng ngắn nhất, 3 năm (danh hiệu đầu tiên là The Masters 1997), đánh bại kỷ lục 4 năm của Nicklaus

Woods tái hiện chu kỳ chiến thắng cả 4 danh hiệu lớn vào năm 2005. Hiện tại, anh cùng Nicklaus là hai người trong lịch sử có 3 lần đoạt Grand Slam.