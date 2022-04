Tiger Woods chính thức tái xuất ở The Masters

Một một cuộc trở lại ngoạn mục từ địa ngục, sau tai nạn khủng khiếp mà Woods từng trải qua.



"Cảm giác của tôi bây giờ, tôi cảm thấy như mình đang thi đấu", anh phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Augusta, sau những ngày tự tập luyện để làm quen với thay đổi của cơ thể.



Khi được hỏi liệu anh có nghĩ rằng mình có thể vô địch The Masters một lần nữa hay không, Woods đã trả lời một cách dứt khoát: "Tôi nghĩ vậy".



13 tháng trước, Woods bị gãy chân phải do tai nạn xe hơi, khi anh đang di chuyển với tốc độ 140 km/h trong đoạn đường giới hạn 70 km/h.



Phần khớp bị vỡ, ngoài ra còn bị gãy xương chày và xương mác, cùng vết gãy nhỏ là nhiều.



Bản thân Woods cũng thú nhận rằng "khả năng anh mất chân đã đặt lên bàn" của các bác sĩ.



"Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được cơ hội này. Tôi đã trải qua rất nhiều điều mà tôi không mong muốn và tôi đang ở đây", Woods phát biểu.



"Tôi bị đau mỗi ngày, với tất cả những gì tôi đã trải qua với lưng và đầu gối của mình, nhưng điều này đã khác, nhiều chấn thương hơn".



Cơ thể vẫn còn là một hoài nghi, nhưng tâm trí Woods đầy khát khao chiến thắng. "Tôi nghĩ rằng mình có thể vô địch giải The Masters.



Từ quan điểm chơi golf, không có vấn đề gì. Đi bộ là một phần khó khăn. Augusta không phải là một chuyến đi dễ dàng. Và với tình trạng chân của tôi, điều đó thậm chí còn khó hơn.



72 lỗ là một chặng đường dài, và đó sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng là một thử thách mà tôi mong muốn. Điều này giống như một cuộc chạy marathon".



Tiger Woods đã không thi đấu một giải chính thức nào kể từ The Masters 2020 - giải đấu mà anh xếp thứ 38 - được tổ chức vào tháng 11 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.