Tiểu Vy 'không phải dạng vừa' khi diễn vedette đôi với Miss Earth

Tối 27/5, đêm diễn thứ 2 của Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 - tiếp tục diễn ra.

Bộ sưu tập "Rose Secret" của NTK Tuyết Lê mở đầu đêm diễn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám, như Võ Hoàng Yến, Tiểu Vy, Hoa hậu Trái đất 2015 - Angelia Ong, Hoa hậu Toàn cầu 2019 - Karolína Kokešová, Quốc Trường, Diễm Hương, Khánh Thi - Phan Hiển, Bình An - Phương Nga...

Trong đó, Tiểu Vy xuất hiện ở vị trí vedette, đồng diễn với Hoa hậu Trái đất 2015. Trước một hoa hậu quốc tế, Tiểu Vy thể hiện sự chuyên nghiệp trong biểu cảm, bước đi, không hề lép vế.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tiểu Vy diễn vedette cùng Miss Earth 2015.



Angelia Ong và Tiểu Vy sánh đôi diễn vedette.