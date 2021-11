Tiểu Vy bị quay lén ăn bên thùng rác: Visual đẹp nhưng lộ hàng xấu?

Mới đây, dân mạng lan truyền một đoạn clip hết sức thú vị về Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Trong đoạn clip chỉ 20 giây, Trần Tiểu Vy đang ăn vội vàng một cốc mỳ ngay kế bên một thùng rác đầy ắp để sẵn sàng cho hoạt động kế tiếp của mình.

Dù chỉ là clip quay vội nhưng Tiểu Vy vẫn ghi điểm nhờ visual xinh đẹp, body gọn gàng mảnh mai chỉ trừ một điểm kém duyên.