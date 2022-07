Tiểu thuyết kinh dị của tác giả "Rambo" David Morrell lên phim

Trước đây, Marc Klasfeld nổi tiếng với công việc đạo diễn các video âm nhạc, từng hợp tác với các nghệ sỹ hàng đầu như Lady Gaga, Jay Z, Prince, Britney Spears, Beyoncé, Eminem, Katy Perry, Mariah Carey, Justin Timberlake, Shakira hay Justin Bieber…

Trong đó, "See You Again" (của Wiz Khalifa và Charlie Puth) do Klasfeld đạo diễn là video âm nhạc được xem nhiều thứ 5 trên YouTube với 5,5 tỷ lượt xem./.

Thành Quách (TTXVN/Vietnam+)