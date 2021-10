Tiểu thương TP.HCM chuẩn bị thích nghi với tình hình mới

Còn tại Quận 5, nơi tất cả 7 chợ truyền thống đều ngừng hoạt động, để chuẩn bị mở cửa các chợ, Phòng Kinh tế quận đã tổ chức các phiên chợ lưu động tại đường Trần Bình Trọng và Tản Đà phục vụ cho người dân tạm thời. Dự kiến, sau ngày 1/10, Quận 5 sẽ dần tổ chức cho 2 chợ truyền thống hoạt động trở lại, đó là Chợ Thực Phẩm 96 Hùng Vương ở phường 9 và Chợ Hòa Bình, phường 5.

Kiểm soát số người ra vào chợ lưu động quận 5

Theo Phòng Quản lý kinh tế Quận 5 thì trước khi mở lại các chợ truyền thống thì Ban Quan lý các Chợ phải có phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các chợ chuẩn bị cho tình huống thích với tình hình mới, khi chợ có F0 sẽ xử lý như thế nào để duy trì được hoạt động của chợ. Tránh tình trạng như trước đây, khi có vài F0 thì đóng cửa cả chợ.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 5 cho biết: Trước khi mở cửa các chợ, Phòng Kinh tế Quận 5 và các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh mới cho hoạt động. “Trước khi mở lại chợ, Ban quản lý các chợ phải có các phương án nếu khi xảy ra tình huống F0 thì xử lý như thế nào để không phải cứ co F0 thì phải đóng cửa chợ nữa. Mình kiểm tra test nhanh, khoanh vùng như thế nào khu vực nào an toàn thì mình vẫn tiếp tục cho mở chợ, còn khu vực nào không an toàn và có ca nhiễm thì khoanh vùng lại”, ông Dũng nói.