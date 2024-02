Tiểu thương 'khóc ròng' vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân

Trước đó, tại khu vực chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng trong tình trạng vắng khách tham quan và mua sắm. Chợ hoa được biết đến là một địa điểm phổ biến trong việc mua hoa tươi để tặng nhau trong các dịp lễ, Tết.

Một số lý do khiến thị trường hoa dịp lễ Tình nhân ế ẩm chủ yếu được cho là do sự thay đổi trong thói quen mua sắm và tặng quà trong ngày lễ Tình nhân của các bạn trẻ và một phần do người dân đã về quê ăn Tết chưa trở lại TPHCM.

''Trước dịp lễ Tình nhân một ngày tôi bày đồ ra để bán, năm nay chán quá, bán từ hôm qua đến nay còn chưa được 300.000 đồng'', chị Kim Dung (30 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ.

Với mong muốn bán được nhiều hàng, một số tiểu thương chọn những món quà tặng ấn tượng và đẹp mắt để bày bán cho khách.