Tiểu thương chợ Tam Bạc, Hải Phòng: 'Chỉ qua một đêm mà mất hết rồi'

"Lửa lan nhanh lắm. Lúc tôi dọn được hết vải ra ngoài thì lửa bùng to. Tôi cũng định gọi điện cho người nhà ra chở đồ giúp mình nhưng may có người dân và công an hỗ trợ. Tài sản của gia đình tôi phần lớn nằm hết ở đây, bao nhiêu năm nay tôi buôn bán vải ở chợ Tam Bạc để kiếm sống", bà Chiều kể.

Dưới cơn mưa, bà Chiều đôi mắt ngấn lệ kể về vụ cháy.

Dưới cơn mưa, bà Chiều cũng chỉ biết đứng nhìn vào khu chợ Tam Bạc và dòng người đang vội vã chữa cháy, cứu hàng. Bởi, hàng hóa của bà mặc dù được đưa ra ngoài nhưng hiện tại bị lẫn và chưa tìm thấy. Chốc chốc lại có người tới hỏi han và chia sẻ cùng bà. Nhiều người trong số họ may mắn di chuyển kịp tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Ở khu vực tập kết hàng hóa, các tiểu thương tranh thủ lục tìm và nhận lại đồ đạc của mình. Theo nhiều người buôn bán vải, nhiều tấm vải ngâm trong nước bị ố và không sử dụng được.