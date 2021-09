Tiểu thư Winnie nhà Đông Nhi mê nhảy từ 'trong trứng nước'

Hiện tại, bé Winnie đã được gần một tuổi, không chỉ kháu khỉnh, đáng yêu mà còn ngày càng nhanh nhẹn, hoạt bát. Những clip cô bé ngồi ăn dặm, bò đi tìm ba mẹ,... đều thu hút nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên tài khoản instagram của bé Winnie đã được Đông Nhi đăng tải loạt biểu cảm đáng yêu. Đáng chú ý, cô bé bị quay lén khi đang chăm chú nghịch điện thoại, ở góc quay chính diện có thể nhìn ra bé đang đòi một thứ gì đó từ tay mẹ. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng hát thì Winnie lập tức bị cuốn theo. Bé nhún nhảy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.