Tiêu thụ ảnh hưởng Covid-19, rươi Hải Dương mở rộng xuất khẩu đi Trung Quốc

Rươi Hải Dương mở rộng xuất khẩu đi Trung Quốc vì Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày cuối tháng 10, các ruộng rươi của người nông dân Tứ Kỳ (Hải Dương) bắt đầu có hiện tượng "rươi nổi", cho thu hoạch. Mùa rươi năm nay, người dân cho biết mẫu mã của rươi rất đẹp, to tròn và nhiều bột. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, mưa nhiều kéo dài nên người nông dân cũng lo lắng sản lượng năm nay sẽ bị sụt giảm so với các năm.