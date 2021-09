'Tiểu tam' Han So Hee phục thù sau vai diễn nhạt nhòa trong 'Nevertheless'

Ngoài Han So Hee phim còn có sự tham gia của “ác nhân” nổi tiếng trong bộ phim đình đám Itaewon Class là diễn viên Ahn Bo Hyun. Ahn Bo Hyun sẽ vào vai Jeon Pil Do - một đồng nghiệp của Jin Woo khi cô gia nhập đội cảnh sát. Jeon Pil Do từng là một vận động viên Judo đầy triển vọng nhưng một tai nạn không may xảy ra đã khiến anh mất hết tất cả và anh quyết tâm trở thành cảnh sát để trả thù.



Dàn diễn viên tham gia “My Name”

Trước đó trong Nevertheless, Han So Hee vào vai Na Bi, một người không tin tưởng vào tình yêu nhưng muốn hẹn hò, trong khi anh chàng Park Jae Uhn (Song Kang) lại thích đi tán tỉnh nhưng không hứng thú xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Bất chấp quan điểm khác nhau về tình yêu và lẽ sống, cặp đôi vẫn quấn lấy nhau như “thỏi nam châm khác dấu”.

Bộ phim bắt đầu bằng hàng loạt lời khen về visual của cặp đôi chính cho đến những tranh cãi nãy lửa về nội dung nhàm chán của những tập phim về sau. Đặc biệt sự đẹp đôi giữa Han So Hee và Song Kang cũng tỉ lệ thuận với độ đơ và diễn xuất dở của cả hai.

Thủy Tiên