Tiểu hành tinh có kích thước gấp 4 lần tòa nhà 102 tầng đang lao về phía Trái Đất

Tảng đá không gian có đường kính 1,8 km, di chuyển với vận tốc 76.000 km/h, nhanh hơn 20 lần so với viên đạn đang tăng tốc, có thể gây ra thiệt hại to lớn cho hành tinh nếu xảy ra va chạm.

Ước tính, tiểu hành tinh có kích thước gấp 4 lần toà nhà Empire State ở New York, Mỹ. Đây là tòa nhà 102 tầng với tổng chiều cao là 381 mét, và nếu tính cả ăng-ten nó cao 442 mét. Tòa nhà do Shreve, Lamb and Harmon thiết kế. Empire State chính thức khởi công xây dựng vào tháng 1/1930 và hoàn thành vào tháng 5/1931 và là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1972.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, 1989 JA được phân loại là 'có khả năng nguy hiểm', là tiểu hành tinh lớn nhất tiếp cận gần Trái Đất trong năm nay.