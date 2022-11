Tiêu gần 35.000 tỷ trong 11 tháng, Bộ GTVT đứng tốp đầu về giải ngân

Chiều 24/11, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân và tiến độ các dự án do Bộ GTVT quản lý, ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự kiến đến hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so kế hoạch giao đầu năm).

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, kết quả giải ngân hết tháng 11/2022 của Bộ GTVT (62,4%) duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước (Bộ Tài chính dự kiến cả nước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11 khoảng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao).