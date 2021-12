Tiết trời đẹp, người dân ra phố đón Noel sớm

Your browser does not support the audio element.

Tại Đà Nẵng, thời tiết tối ngày 24/12 rất dễ chịu, trời không mưa và không khí se lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đón mừng Giáng sinh.

Bắt đầu 19h tối, các tuyến đường chính dần trở nên đông đúc khi người dân đổ về nhà thờ, trung tâm thương mại, khu vui chơi, quán cà phê…

Khác với mọi năm, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng và các nhà thờ khác trên địa bàn tổ chức Thánh Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến, giới hạn người tham dự.

Nhà thờ vắng lặng do giới hạn số người tham dự lễ trực tiếp (Ảnh: Nguyễn Tri)

Tại đường Trần Phú (phía trước tại Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng), rất nhiều người dân nán lại để chụp hình lưu niệm.

Một số giáo dân không thể dự Thánh Lễ trực tiếp nên đứng chờ ở khu vực cổng để lễ vọng (Ảnh: Nguyễn Tri)

Các quán cà phê trang trí lung linh, bắt mắt cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để hẹn hò với bạn bè, chụp hình checkin lưu niệm, tận hưởng không khí Noel. Mọi người đều cẩn thận bịt khẩu trang, đội mũ giọt bắn để đảm bảo an toàn.