Tiết mục gây tranh cãi trong lễ trao giải MAMA 2022

Cụ thể, 5 nhóm nhạc lần lượt trình diễn các ca khúc Eleven, Wadada, O.O, Fearless và Hype Boy. Đáng chú ý, họ đã trao đổi các bản hit với nhau nhằm tạo ra một sân khấu mới mẻ, đặc sắc hơn so với bản gốc.

Trong lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2022 (gọi tắt là MAMA) được tổ chức ngày 29/11, các nhóm nhạc nữ tân binh IVE, Kepler, Enmix, Le Sseraphim và New Jeans có một sân khấu kết hợp. Theo Wikitree, tiết mục này nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Song, theo Wikitree, màn trình diễn khiến nhiều khán giả thất vọng vì quá lộn xộn. Một số người so sánh tiết mục này với những thử thách “vũ đạo ngẫu nhiên” thường thấy trên Internet. Việc trang phục không được thống nhất cũng tạo cảm giác rối mắt khi 32 thành viên cùng trình diễn ca khúc Cheer Up của đàn chị Twice.



Tiết mục kết hợp trong MAMA 2022 bị đánh giá lộn xộn, không đạt chất lượng. Ảnh: Star News.

Bên cạnh đó, vì quá đông người tham gia nên máy quay không thể bao quát tất cả. Ban tổ chức chỉ tập trung quay một vài thành viên nhất định, những thành viên còn lại dường như không xuất hiện trên khung hình.