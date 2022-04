Tiết lộ về geisha xinh đẹp từng trở thành "nàng thơ" của danh họa Picasso

Sada Yacco đã giành được sự kính trọng của siêu sao khiêu vũ Isadora Duncan và được một người nổi tiếng khác là diễn viên Loïe Fuller giúp đỡ. Loïe Fuller đã mở cửa nhà hát ở Paris, Pháp cho Sada Yacco và thậm chí còn đóng vai trò thông dịch viên trong các cuộc phỏng vấn của Sada Yacco với tạp chí nước ngoài.

Năm 1900, Sada Yacco vượt Đại Tây Dương để đến Paris, Pháp. Bà và các nghệ sĩ biểu diễn vở kịch The Geisha and the Knight và thành công ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên một đoàn kịch Nhật Bản xuất hiện ở Pháp và mọi chuyện đối với Sada Yacco vô cùng suôn sẻ.

Sada Yacco có nhan sắc hút hồn (Ảnh: Flickr, Getty Images).

Tại Châu Âu, thành công của Sada Yacco tiếp tục kéo dài trong nhiều năm. Sada Yacco với nhan sắc tuyệt mỹ đã trở thành "nàng thơ" của nhiều nghệ sĩ. Bà xuất hiện trong một số bức tranh của danh họa Pablo Picasso và một trong số ít những bức ảnh còn lại tới ngày nay của Sada Yacco được chụp bởi Pablo Picasso. Claude Debussy, nhà soạn nhạc người Pháp nổi tiếng cũng đã lấy cảm hứng từ Sada Yacco khi sáng tác nhạc.