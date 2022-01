Tiết lộ tình trạng hiện tại của ông Lê Tùng Vân

Thời gian qua, vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ") vẫn luôn nhận được sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng.



Mới đây, một luật sư gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại "Tịnh thất Bồng Lai".



Trong hình ảnh được đăng tải cho thấy, ông Lê Tùng Vân mặc áo nâu, đeo khẩu trang, ngồi tựa trên giường, dáng vẻ tiều tụy. Xung quanh có các luật sư đang tập trung làm việc.

Ảnh mới nhất về ông Lê Tùng Vân.

Theo chia sẻ từ vị luật sư này, ông cùng 4 cộng sự nữa sẽ đứng ra bảo vệ cho các bị can tại "Tịnh thất Bồng Lai" khi bị khởi tố. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, phía luật sư đã tham gia vào buổi làm việc của điều tra viên, lấy lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên.

"Trong buổi làm việc, ông Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Ông cho biết vì ăn chay, không hợp với thức ăn trong trại tạm giam", phía luật sư tiết lộ.

5 luật sư nhận đứng ra bào chữa cho bị can bị khởi tố tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").



Tiếp đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân chỉ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do tuổi tác.



Cơ quan CSĐT hiện đang xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội danh "loạn luân", cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.