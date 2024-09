Tiết lộ thu nhập của Bầu Đức tại HAGL, nữ đại gia phố núi nhận lương rất thấp

Bầu Đức được Hoàng Anh Gia Lai "trả" thù lao 1,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Như Loan chỉ có 11 triệu đồng/tháng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG), ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT (bầu Đức) nhận hơn 1,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương 200 triệu đồng/tháng. Năm 2023, thu nhập của bầu Đức tại HAGL là 2,4 tỷ đồng, trung bình 200 triệu đồng/tháng. Bầu Đức hiện là cổ đông lớn của HAGL với tỷ lệ sở hữu 30,26% vốn điều lệ. Có mức thu nhập thấp hơn bầu Đức một chút là ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT, nhận hơn 1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương 166 triệu đồng/tháng. Trong quý II/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ (1.448 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.759 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ (3.144,88 tỷ đồng). Mới đây, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức, vừa thông báo đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, thời gian từ 20/8-18/9. Mục đích mua vào nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, con gái bầu Đức sẽ sở hữu 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn điều lệ. Tính theo thị giá cổ phiếu, con gái của bầu Đức có thể phải chi khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. Tài sản trên sàn chứng khoán của bà Hoàng Anh khi đó tương đương trên 130 tỷ đồng. Còn theo báo cáo tài chính riêng đã được soát xét của CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG), cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Như Loan có thu nhập 66 triệu đồng nửa đầu năm, tương đương 11 triệu đồng/tháng. Năm 2023, bà Loan có tổng thu nhập 132 triệu đồng, tương đương 11 triệu đồng/tháng. Ngày 19/7, bà Loan bị khởi tố liên quan tới sai phạm ở một dự án bất động sản. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) nhận ghế nóng tổng giám đốc QCG thay mẹ. Tại Quốc Cường Gia Lai, nửa đầu năm nay ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, có thu nhập 66 triệu đồng (trung bình 11 triệu/tháng). Còn các thành viên HĐQT và ban kiểm soát có mức thu nhập từ 15-30 triệu đồng/6 tháng, tương đương 2,5-5 triệu đồng/tháng. Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu 65 tỷ đồng, giảm sâu so với doanh thu 210 tỷ cùng kỳ. Trong đó, hơn 37 tỷ doanh thu đến từ hoạt động thủy điện và 19 tỷ từ kinh doanh cao su. Bất động sản chỉ mang về cho Quốc Cường Gia Lai 8,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Quốc Cường Gia Lai trong 6 tháng đầu năm chỉ vỏn vẹn 70 triệu đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp của công ty gần 22 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản lỗ sau thuế 16,6 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, công ty này lỗ 13,6 tỷ đồng.