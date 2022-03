Tiết lộ sự thật MU chiêu mộ Harry Kane hè 2021

MU rất muốn rước về Harry Kane hè năm ngoái

Ed Woodward đã tiếp cận chủ tịch Tottenham - Daniel Levy và bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của Harry Kane.



Tuy nhiên, MU cần chờ đến hè 2022 để kích hoạt bom tấn người Anh do phân nhánh tài chính, vướng mắc nguồn tiền chuyển nhượng chi cho từng năm.



Harry Kane từng là mục tiêu số 1 của Man City và bản thân anh đã nổi loạn đòi ra đi nhưng phía Tottenham giữ lập trường cứng rắn.



Giờ thì Guardiola chuyển hướng sang Erling Haaland, còn Kane cũng đang tìm lại niềm cảm hứng và sự hạnh phúc dưới triều đại HLV Conte.



Bất chấp điều đó, MU chưa từ bỏ chiêu mộ tay săn bàn số 1 của tuyển Anh hiện tại. Tân GĐ Quỷ đỏ - John Murtough nhắm Kane là cái tên lý tưởng thay Cavani cũng như Ronaldo.



Hàng công MU mùa này thi đấu thiếu hiệu quả do hàng loạt cái tên sa sút phong độ. Bởi vậy, nếu bổ sung thêm Harry Kane, họ sẽ an tâm hơn khâu ghi bàn.