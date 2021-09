Tiết lộ những vị trí ngồi trên xe ô tô an toàn nhất

Thêm vào đó, khi có va chạm trực diện, người ngồi ở hàng ghế trước có xu hướng phải chịu quán tính lớn hơn nên dễ bị đập đầu, ngực vào bảng táp-lô nếu dây an toàn và túi khí hoạt động không hiệu quả. Nguy hiểm hơn nếu kính chắn gió phía trước bị vỡ.

Ví trí an toàn nhất trên các dòng xe 4-5 chỗ nói chung là ở giữa và sau lưng ghế lái. Khi có va chạm sẽ ít bị nguy hiểm hơn. Do phản xả tự nhiên của người lái là đánh lái theo hướng bảo vệ cho bản thân nên người ngồi phía sau tài xế cũng sẽ an toàn hơn.

Vị trí nguy hiểm nhất trên dòng xe này là cạnh vị trí người lái

Dòng xe CUV, SUV, MPV (7 chỗ)

Tương tự như các dòng xe 4-5 chỗ, vị trí ngồi cạnh ghế lái là vị trí nguy hiểm nhất. Ngoài ra còn có thêm các vị trí ở hàng ghế cuối. Trên các dòng xe 7 chỗ hiện nay, hàng ghế cuối thông với cửa cốp sau và nằm khá gần, nó không có vách ngăn nên nếu có tai nạn xảy ra thì hàng ghế cuối sẽ chịu tác động rất lớn.