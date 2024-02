Tiết lộ mạng lưới tình báo bí mật của CIA ở Ukraine

Đến năm 2016, CIA bắt đầu hoạt động huấn luyện lực lượng đặc công tinh nhuệ cho Ukraine có tên Đơn vị 2245. Tướng Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine hiện nay, cũng là cựu thành viên Đơn vị 2245 do CIA huấn luyện.

Tướng Kirill Budanov. Ảnh: Thời báo New York

Các nhân viên tình báo Mỹ cũng đóng vai trò trong phản ứng của Ukraine trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Các đặc vụ CIA vẫn ở một địa điểm nhất định nằm tại khu vực tây Ukraine, trong khi Mỹ sơ tán các nhân sự khỏi nước này trước cuộc xung đột.

“Nếu không có họ, chúng tôi sẽ không có cách nào đối phó Nga”, Ivan Bakanov, một cựu lãnh đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), nói với Thời báo New York.

Nga đã nhiều lần chỉ ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này đến từ nhiều hoạt động gia tăng của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine, và tham vọng của Kiev về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga cũng viện dẫn việc cần thiết đảm bảo an ninh của nước này là một trong những lý do khiến Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 2 năm, trong khi Kiev khẳng định những hành động của Nga “hoàn toàn vô cớ”.