Tiết lộ lý do khiến Vietnam Airlines lỗ quý thứ 10 liên tiếp

Tại thời điểm 30/6, khoản lỗ lũy kế của Vietnam Airlines là khoảng 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 4.914 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với thời điểm hết quý I.

Về kết quả vận chuyển nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đạt gần 9,5 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với kế hoạch.

Thị trường quốc tế, vốn mang tới 65% doanh thu của Vietnam Airlines, nhưng mới chỉ đạt khoảng 12% so với trước đại dịch do các rào cản nhập cảnh khiến nhu cầu đi lại bị hạn chế đáng kể. Vietnam Airlines mới nối lại 35 đường bay quốc tế, bằng 53% so với trước đại dịch.

Năm nay, "ông lớn" ngành hàng không Vietnam Airlines đặt mục tiêu lỗ ròng 9.335 tỷ đồng. Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền lý giải tại phiên họp thường niên rằng yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới ngành hàng không rất nhiều, đặc biệt là giá nhiên liệu. Giá dầu đang ở ngưỡng gấp đôi năm 2021 và Vietnam Airlines ước tính nếu giá vẫn giữ nguyên từ giờ đến cuối năm, chi phí của doanh nghiệp bị đội thêm 4.300 tỷ đồng.

Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực khác, theo ông Hiền, đến từ tỷ giá và lãi suất. Do đó, đại diện hãng cho rằng số lỗ mục tiêu 9.335 tỷ đồng trong năm nay "đã là một cố gắng, khá khiêm tốn và tích cực".