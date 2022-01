Tiết lộ của người đăng clip Tiktok kẻ cướp ngân hàng mua xe máy "khủng"

Your browser does not support the audio element.

Chiều ngày 9/1, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) đã được di lý về địa phương. Trước đó, một đoạn clip ngắn đăng tải trên kênh Tiktok của anh Hà Đạt Hùng ghi lại cảnh anh này bán cho Nam chiếc xe máy phân khối lớn Kawasaki ZX-10R đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và bình luận của dư luận. Thời điểm đăng tải video, anh Hùng không hề biết "vị khách sộp" chính là kẻ vừa thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng.

Hiện tại, video nói trên đã có gần 570.000 lượt xem và gần 7.000 bình luận. Không ít người bày tỏ quan điểm cho rằng, chính đoạn clip của anh Hùng góp phần giúp cơ quan chức năng sớm phát hiện ra nghi phạm.