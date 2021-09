Tiết lộ bí quyết để được gặp thần tượng Hàn Quốc bằng xương bằng thịt của những fan K-pop lâu năm

BTS trên đường đi ghi hình cho show âm nhạc

Ngoài ra, fan có thể đăng ký tham gia làm khán giả của các show âm nhạc như Inkigayo, Show Champion, Music Core,v.v. Cũng là miễn phí nhưng bạn phải đăng ký thành viên của fan club (nội địa Hàn) và chờ đợi thông báo ghi danh tham gia. Cách này có vẻ hơi...chộp giật nhưng bù lại bạn sẽ được cổ vũ, xem thần tượng ghi hình thoái mái.

Fansign, một lựa chọn có phần... hên xui!

Tham gia fansign của idol thì có cả bầu trời lợi ích. Bạn có thể nhìn idol ở cự ly...không thể gần hơn được nữa, xin chữ ký, nắm tay, nói chuyện, tặng quà cho thần tượng,v.v. Rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời giữa idol và fan xuất phát từ fansign.

Được tới fansign là một may mắn lớn nhưng không phải ai cũng có cơ hội

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được tham gia fansign đâu nhé! Fansign thường được tổ chức sau khi album mới phát hành. Bạn phải đến một địa điểm nhất định để mua album, nếu trúng vé fansign có trong album thì bạn vô cùng may mắn đấy. Tuy nhiên, phương án này có phần may rủi. Có những fan mua 1 album đã trúng vé rồi, nhưng cũng không thiếu gì những người mua cả trăm album vẫn tiu nghỉu vì chẳng được vé nào.

Dù sao, được gặp gỡ thần tượng vẫn là trải nghiệm nên thử một lần trong đời. Hãy cố gắng vì tình yêu to lớn của bản thân các fan nhé!