Tiếp tục ổn định thị trường hàng hóa, chuẩn bị hàng Tết

giaNhằm phòng tránh nguy lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng, một số doanh nghiệp chuyển phát công nghệ đã đưa ra những cách làm hay giúp giữ an toàn, tăng độ an tâm cho khách hàng trong mùa dịch như áp dụng công nghệ giao hàng không tiếp xúc, tem dán bưu kiện an tâm, huy hiệu đã tiêm phòng vắc-xin cho shipper để người dùng dễ dàng nhận diện, ...