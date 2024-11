Tiếp nối danh ca Quang Linh ở tập trước, diva Thanh Lam cũng có màn đu dây ấn tượng tại tập 11 của “Our song Vietnam” (Bài hát của chúng ta). Ở lượt thi tiếp theo của liveshow 3, 2 liên minh chia thành những cặp đấu song ca, tứ ca. Cặp đôi "chị đại" Thanh Lam - Thu Minh song ca mashup Tình 2000 - Có không giữ mất đừng tìm. Ngoài giọng hát nội lực, cả hai gây bất ngờ khi khoe khả năng vũ đạo, đặc biệt là màn đu dây của diva Thanh Lam. Thanh Lam cho biết Thu Minh là người chỉ đạo cho tiết mục, còn Thu Minh tiết lộ đàn chị là hình mẫu cô theo đuổi trong con đường âm nhạc. Your browser does not support the video tag. Theo Vietnamnet