Tiếng ồn, bụi mịn tại TP.HCM vượt quá tiêu chuẩn, gây hại cho sức khỏe

Những ngày cuối năm bụi mịn, tiếng ồn ở khu vực đô thị tăng cao - Ảnh: Internet

Lo ngại lượng bụi mịn cao

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trong thời gian gần đây, bụi mịn và tiếng ồn tại TP tiếp tục vượt chuẩn. Theo đó, kết quả khảo sát nồng độ bụi mịn (PM2.5) tại TP dao động từ 21-52 µg/m3.

Các chỉ tiêu như bụi có 16,7% giá trị quan trắc không đạt, tiếng ồn có 100% giá trị quan trắc không đạt và benzen có 11,5% giá trị quan trắc không đạt. Các yếu tố này vượt ngưỡng do ảnh hưởng của hoạt động giao thông.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người được xếp thứ hai, sau bụi. WHO khuyến cáo tiếng ồn trung bình không vượt quá 40 decibel tại các khu vực dân cư vào ban đêm để phòng tránh sự tác động đến sức khỏe.

PGS Hồ Quốc Bằng - Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết TP hiện có khoảng 7 triệu xe máy và 600.000 ô tô, số lượng xe cộ lại không ngừng gia tăng.

Bầu không khí tại TP thường có mặt các loại khí thải độc hại như CO, SO2, NOx, PM2.5,…

“Đặc biệt, chỉ số bụi mịn PM2.5 hằng năm của TP ở mức 23 microgram/m3, nhiều hơn khoảng gần 5 lần so với khuyến cáo WHO không quá 5 microgram/m3. Lượng bụi mịn PM2.5 ở TP đến từ xe máy (24,5%), các hoạt động đời sống như nấu nướng (15,1%), công nghiệp dệt may (10%)”, PGS Hồ Quốc Bằng cho hay.