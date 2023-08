Tiền vệ Quang Hải có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội Công an Hà Nội

Tại vòng 6 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023, câu lạc bộ Viettel chạm trán Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Bước vào trận đấu, hàng thủ đội chủ nhà Viettel liên tiếp mắc sai lầm, để Công an Hà Nội tận dụng, nâng tỉ số lên 2-0 khi trận đấu mới trôi qua được phút 31. Ở những phút cuối hiệp 1, tiền đạo Raphael Success bị Jaha bên phía Viettel phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã cho đội bóng ngành Công an hưởng quả penalty. Lần này, cơ hội được trao cho tiền vệ Quang Hải. Trên chấm 11m, tân binh của Công an Hà Nội không mắc sai lầm để nâng tỉ số lên 3-0.