Tiền về kho vượt 1,2 triệu tỷ, khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ, trong khi đó thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu tăng khá cao. Thu từ dầu thô đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 143,6% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng đạt 65,6 USD/thùng, cao hơn 20,6 USD/thùng so với giá dự toán. Còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 190,25 nghìn tỷ đồng, đã vượt dự toán 6,6%, tăng 27,7% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 107,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán.