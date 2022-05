Tiền vào nhiều, cổ phiếu tăng vọt, buổi chiều hy vọng của chứng khoán

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Huỳnh Minh Tuấn - Founder FIDT, lượng margin ở các công ty chứng khoán đã giảm mạnh trong 2 tháng qua, hàng chục ngàn tỷ đồng vay margin đã được giải phóng.

Kinh tế tích cực, còn rủi ro tài chính

Gần đây, có nhiều đánh giá cho rằng cổ phiếu Việt hấp dẫn sau đợt giảm mạnh từ đầu tháng 4 với tổng mức giảm lên tới 21-22%.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán FPTS cho biết định giá P/E của VNIndex đang ở mức 13,4x giảm mạnh so thời điểm cuối với quý 1/2022 (ngày 31/03/2022, P/E = 16,2x) . Định giá P/E hiện tại thấp hơn so với mức định giá trung bình 10 năm (15,0x) và đang tiệm cận đường P/E trung bình 10 năm trừ 1 độ lệch chuẩn (12,7x). Như vậy, so với các thị trường khu vực Đông Nam Á, mức định giá hiện tại của VNIndex đang thấp nhất.

Còn theo Dragon Capital, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn ổn định, có tiềm năng tăng trưởng và định giá thị trường thấp. Định giá thị trường hiện ở mức 11.x lần, thấp hơn mức trung bình 12 năm.

Pyn Elite Fund cũng có những nhận định tương tự.