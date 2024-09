"Tiền ủng hộ mang nặng nghĩa đồng bào, không được lãng phí, tiêu cực"

Nhắc đến hàng nghìn tỷ quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão lũ, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là những khoản tiền mang nặng nghĩa đồng bào, phải sử dụng đúng mục đích, không lãng phí. Quan điểm này được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến chiều 23/9 với 26 tỉnh, thành phố về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Phải công khai, minh bạch Kể từ thời gian phát động ngày 10/9, ông Chiến cho biết Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động được kết quả kỷ lục, sau 14 ngày đã tiếp nhận trên 1.656 tỷ đồng. Ban Cứu trợ Trung ương đã kịp thời phân bổ hỗ trợ đến các địa phương 2 đợt với tổng số tiền 1.035 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Quang Vinh). "Đây là những khoản tiền ủng hộ mang nặng nghĩa tình của đồng bào, đồng chí cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, chúng ta phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không lãng phí và không để xảy ra tiêu cực", ông Chiến nhấn mạnh. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục căn cứ vào mức độ thiệt hại của các địa phương và khẩn trương họp Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để tiếp tục thực hiện phân bổ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ này về các địa phương nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 nhanh nhất, kịp thời nhất. Tinh thần được ông nhấn mạnh là công khai, minh bạch việc thống kê tiếp nhận ủng hộ và phân bổ kịp thời đến các tỉnh, đồng thời đề nghị quá trình phân bổ từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã cũng thực hiện công khai, minh bạch. Khi xã phân bổ đến người dân, hộ dân cần lập danh sách công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại trụ sở UBND xã, theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Một lần nữa nhấn mạnh việc công khai, minh bạch tới đối tượng được thụ hưởng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề cập tới 4 nguyên tắc trong việc phân bổ nguồn lực hỗ trợ. 4 nguyên tắc phân bổ nguồn lực hỗ trợ Thứ nhất, phân bổ hỗ trợ phải kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Thứ hai, việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch trực tiếp đến người thụ hưởng. Thứ ba, Ban Vận động Cứu trợ các tỉnh, thành phố không hỗ trợ trùng lặp. Theo đó, một người không được hưởng 2 lần/1 nội dung hỗ trợ (khi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thì không dùng nguồn lực vận động ủng hộ để hỗ trợ). Cuộc họp trực tuyến tới đầu cầu 26 địa phương chịu thiệt hại bởi bão lũ (Ảnh: Quang Vinh). Thứ tư, bám sát nội dung Nghị định số 93 của Chính phủ về phân bổ nguồn lực hỗ trợ, cần tập trung ưu tiên hỗ trợ gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân bị mất nhà, mất tài sản. Đối với những người mất toàn bộ tải sản, không có nguồn thu nhập, khuyến khích hỗ trợ tối đa trong 3 tháng theo mức 15kg gạo/người/tháng; hỗ trợ thuốc và khám chữa bệnh đối với những người không có thu nhập;... Bên cạnh đó, ông lưu ý việc hỗ trợ làm nhà ở cho những hộ dân bị sập đổ, thiệt hại hoàn toàn, nhà ở bị hư hỏng nặng, hộ phải sửa chữa về nhà ở; hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn do ngập lụt mất hết sách vở, dụng cụ học tập; hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi. Về định mức hỗ trợ, đối với nhà sập đổ hoàn toàn, mức hỗ trợ tối thiểu là 50 triệu đồng/hộ, bằng với mức xây dựng nhà đại đoàn kết đang triển khai. Đối với việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, mức tối thiểu là 25 triệu đồng/hộ. Đề cập tới thời gian tiếp nhận ủng hộ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, theo Nghị định số 93, sau 90 ngày kể từ ngày phát động, Ban Vận động Cứu trợ từ Trung ương đến địa phương sẽ đóng tài khoản tiếp nhận ủng hộ. Như vậy, tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 sẽ đóng vào ngày 9/12, chậm nhất hết ngày 31/12, các địa phương phải phân bổ xong nguồn lực. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Vận động Cứu trợ các tỉnh, thành phố cần tiếp tục bám sát các văn bản liên quan để phân bổ nguồn lực ủng hộ theo đúng quy định của pháp luật để giúp đỡ người dân một cách nhanh nhất, kịp thời nhất và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Báo Dân trí chuyển tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai 2 tỷ đồng của bạn đọc để xây dựng 37 căn nhà dành tặng các gia đình bị mất nhà sau thảm họa lũ quét tại Làng Nủ (Ảnh: Thành Đông). Tính đến 17h ngày 22/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận được tổng cộng là 1.656 tỷ đồng. Từ kết quả tiếp nhận được, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 2 đợt tới các địa phương tổng cộng 1.035 tỷ đồng (đợt 1 phân bổ 385 tỷ đồng; đợt 2 phân bổ 650 tỷ đồng). Đối với 37 địa phương không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, theo tổng hợp sơ bộ, tính đến 17h ngày 22/9, các địa phương đã tổ chức kêu gọi, vận động để ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại được số tiền hơn 941 tỷ đồng. Trong đó, TPHCM tiếp nhận được trên 267 tỷ đồng; tỉnh Nghệ An tiếp nhận gần 80 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận được 51 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận được 50,751 tỷ đồng…