Tiền truyện của "Lord of the Rings" lập kỷ lục khi ra mắt trên Amazon

Theo HBO, hãng này cũng đã có buổi khởi chiếu ấn tượng nhất với "House of the Dragon," khi thu hút gần 10 triệu người xem chỉ riêng ở Mỹ.

Loạt phim "The Lord of the Rings: The Rings of Power" sẽ được phát sóng cho đến ngày 14/10 tới. Đây được xem là một "lá bài đặc biệt quan trọng" của tập đoàn Amazon trong cuộc cạnh tranh giành thị phần với các công ty phát trực tuyến khác như Netflix, Disney+ và HBO Max.

Bộ phim sử thi "The Lord of the Rings: The Rings of Power" lấy bối cảnh khoảng 4.000 năm trước khi diễn ra các sự kiện trong những bộ phim "anh em" trước đó là "The Hobbit" và "The Lord of the Rings."

Nội dung phim xoay quanh nhóm các nhân vật, cả quen thuộc lẫn lần đầu xuất hiện, khi họ đối mặt với sự tái xuất hiện đáng sợ của cái ác ở Trung Địa.