'Tiên tri' đề thi trên MXH có thể bị phạt, thí sinh đừng dại 'học tủ' theo!

Tuy nhiên, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với Nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Dự đoán đề văn của tài khoản Kaito Kid được cho là gây hiểu lầm với dư luận.

Năm ngoái, mạng xã hội cũng xôn xao trước thông tin thầy giáo Phan Khắc Nghệ tổ chức luyện thi online, trong buổi tổng ôn cuối cùng có những câu hỏi giống đến 80% đề thi chính thức môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kết quả xác minh, điều tra về vụ việc cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngày 10/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cùng tội danh như trên.

Đề thi là tài liệu mật, học sinh đừng "học tủ" theo dự đoán đề

Liên quan tới vấn đề bảo mật đề thi, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết, theo quy định của pháp luật thì đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu mật, nếu đề thi này chưa được công bố mà người nào làm lộ, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt thì sẽ bị xử lý hình sự theo các tội danh mà Bộ luật Hình sự đã quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước.