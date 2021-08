'Tiên tri' cách đây 60 năm đã linh nghiệm: 'Đại dịch' xuất hiện trên Trái Đất, không vắc-xin nào chữa được!

Ngày 10/8/2021, trên trang nhất của một loạt các tờ báo của Anh, Mỹ xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đau đớn, bất lực trước trận cháy rừng chưa từng có trên đảo Evia ở Hy Lạp - Hình ảnh đó gói gọn cảm giác đau khổ và sợ hãi toàn cầu của con người nhỏ bé trước sự tức giận của thiên nhiên rộng lớn.

The Guardian, Financial Times, Daily Mail, Daily Telegraph (của Anh) và các tờ New York Times, CNN, Washington Post của Mỹ đều đồng loạt đưa tin để nói lên nỗi nhức nhối của thời đại.

Trang nhất của một loạt các tờ báo của Anh, Mỹ xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đau đớn, bất lực trước trận cháy rừng chưa từng có trên đảo Evia ở Hy Lạp. Nguồn: The Guardian

Dòng tiêu đề của The Guardian là "Khủng hoảng khí hậu toàn cầu: Không thể tránh khỏi, chưa từng có và không thể đảo ngược"; "Kìa Thủ tướng: Hãy thức dậy xem báo động đỏ về khủng hoảng khí hậu" là tựa đề trên trang nhất Daily Express; "Báo cáo về ngày tận thế cảnh báo về biến đổi khí hậu: Liệu Vương quốc Anh có thể dẫn dắt thế giới trở lại từ bờ vực không?" - Tờ Daily Mail hỏi.

"Câu chuyện về biến đổi khí hậu đã xuất hiện trên khắp các trang nhất của nhiều tờ báo ở Anh, Mỹ... Chúng ta phải hành động, phải thay đổi. Đó là điều quan trọng nhất mà nhân loại cần làm trong 30 năm tới. Nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta, nó sẽ thay đổi cách chúng ta đối với bản thân trên hành tinh. Và nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta sẽ gây ra những vấn đề lớn cho con cái chúng ta" - Giáo sư Martin Siegert thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) nói.



Sau bản báo cáo được thu thập từ 14.000 dữ liệu khoa học, công bố ngày 9/8/2021, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên Hợp Quốc rất rõ ràng: Chúng ta phải hành động khẩn cấp để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và ngăn chặn thảm họa từ biến đổi khí hậu.

Liệu các nhà hoạch định chính sách của chúng ta và hội nghị COP26 (diễn ra vào tháng 11/2021) có thực hiện được nhiệm vụ không?



NHÂN OẠI BỎ NGOÀI TAI NHỮNG LỜI TIÊN TRI/CẢNH BÁO

Ở phần cuối của bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển thập niên 1960 tựa đề "The Day the Earth Caught Fire - Ngày Trái Đất bắt lửa" (1961), máy quay phim đã quay khắp phòng hồ sơ Daily Express đến một từ báo trang nhất treo trên tường mang tên "Earth Saved - Trái Đất thoát nạn" hay "Earth Doomed - Trái Đất diệt vong" ngay bên cạnh. Và rồi màn hình vụt tắt!

Bộ phim kết thúc mà không tiết lộ số phận của hành tinh của chúng ta bởi vào thập niên đó, vòng quay của Trái Đất đã bị mất kiểm soát bởi các vụ thử bom nguyên tử đồng thời của Liên Xô và Mỹ trong cuộc chiến không đổ máu mang tên Chiến tranh Lạnh (1946-1991).

"The Day the Earth Caught Fire" của thập niên 1960 chính là lời tiên tri về Trái Đất tương lai. Bởi tròn 60 năm sau (tính đến năm 2021), cả thế giới đang điên đầu với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. IPCC của Liên Hợp Quốc đã phải đưa ra cảnh báo "mã đỏ" cho loài người - mức cảnh báo cao nhất!



Tổng thư ký LHQ António Guterres lo ngại: "Những hồi chuông báo động đang vang lên chói tai, và bằng chứng là không thể chối cãi: Khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng đang làm nghẹt thở hành tinh của chúng ta; khiến hàng tỷ người gặp nguy hiểm ngay lập tức!". Chính ông đã gọi bản báo cáo của IPCC là "mã đỏ dành cho loài người".