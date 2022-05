Tiên Tiên đăng lại bài viết gốc, ẩn ý chưa từng 'đá xéo' Đông Nhi

Tiên Tiên tên thật là Huỳnh Nữ Thủy Tiên, sinh năm 1991, theo học tại trường Soul Academy.

Sau loạt ca khúc đình đám My Everything, Say You Do, Vì Tôi Còn Sống,… Tiên Tiên nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong cộng đồng giới trẻ Việt. Với phong cách tomboy cá tính, giọng ca trong trẻo, Tiên Tiên nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả bằng những giai điệu catchy, ca từ gần gũi.

Đặc biệt, Tiên Tiên cũng chính là chủ nhân của những bản hit “huyền thoại” của Thùy Chi, Trung Quân như: Giữ Em Đi, Gọi Mưa,… Bên cạnh đó, giọng ca Say You Do cũng đang dần khẳng định mình bằng loạt giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải uy tín trong nước.

Sau nhiều năm “tấn công” showbiz, Tiên Tiên được kì vọng là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ triển vọng.