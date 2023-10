Tiên Tiên công khai người yêu đồng giới

Đây cũng chính là người yêu dấu mặt từng được Tiên Tiên công khai vào cuối năm 2022. Trong bộ đồ khủng long đầy cá tính, Tiên Tiên vui nhộn chia sẻ dòng caption ngắn gọn nhưng đầy hài hước: "Nóc nhà là phải cao, nên không sao cứ cao đi nóc nhà".



Tiên Tiên công khai bạn gái vào cuối năm 2022. Ảnh: FBNV

Tiên Tiên là một ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của thị trường âm nhạc Việt Nam. Tiên Tiên có một chất giọng đặc biệt cùng khả năng sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Cô sở hữu chuỗi bài hát hit được nhiều khán giả yêu thích như My Everything, Vì Tôi Còn Sống, Say You Do…