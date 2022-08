Tiền thưởng US Open 2022 đạt mức 60 triệu USD

Ban tổ chức US Open 2022 công bố tổng tiền thưởng 60,1 triệu USD, tăng mạnh so với con số 57,5 triệu USD của năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu do chi thưởng cho những tay vợt thua ở vòng đầu tiên.

Việc góp mặt ở giải năm nay đảm bảo cho mỗi tay vợt (cả nam và nữ) nhận 80.000 USD và con số tăng lên thành 121.000 USD nếu họ thắng trận đầu tiên.