Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất lịch sử mà 1 lao động Việt Nam nhận được là bao nhiêu?

2022 - cao nhất 471 triệu đồng

Chỉ còn 1 ngày nữa là năm 2021 kết thúc. Dù là năm nhiều tổn thất vì đại dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp cũng gói ghém chi thưởng cuối năm cho người lao động. Đến ngày 30/12, một loạt tỉnh thành lớn đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Hiện Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu chi thưởng Tết Nguyên đán "khủng" nhất, với 1,432 tỷ đồng, còn TP.HCM "về nhì" với gần 1,3 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 1,432 tỷ đồng cho người lao động Tết Nhâm Dầnnăm nay thuộc về 1 doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin.

Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Đà Nẵng là 127 triệu đồng, thuộc về nhóm các doanh nghiệp FDI.

Về thưởng Tết Dương lịch 2022, Đà Nẵng có mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất là 83,4 triệu đồng.

Tại TP.HCM, dù khó khăn dịch bệnh, nhưng mức thưởng Tết các doanh nghiệp trên địa bàn TP công bố đến thời điểm này cũng cao đột biến.

Hiện mức thưởng Tết Nhâm Dần cao nhất tại TP.HCM là 1,288 tỷ đồng, thuộc về một cá nhân làm việc trong doanh nghiệp FDI. Năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất tại TP cũng thuộc 1 cá nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI, với 1,07 tỷ đồng ghi nhận hơn một tỷ đồng.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại TP.HCM năm nay cũng thuộc về 1 cá nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI, với hơn 471 triệu đồng. Năm ngoái, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất mà 1 cá nhân được nhận là gần 1 tỷ đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

2021- cao nhất 990 triệu đồng