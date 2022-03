Tiến sĩ Trà My: Hội DN Việt Nam tại TQ sẽ chia sẻ sớm nhất cơ hội kinh doanh

13 năm vẫn chưa quen cơm Trung Quốc và luôn nhớ Tết Việt Những tưởng đã sống, học tập và làm việc ở Trung Quốc hơn 10 năm, TS.Trà My đã quen dần với cuộc sống và sinh hoạt nơi đây. Thế nhưng, mùi vị quê hương thân thuộc từ khi còn nằm trong bụng mẹ vẫn luôn theo đuổi khiến TS.Trà My luôn nhớ về những món ăn dân dã nơi quê nhà. “Nhiều năm nay, do không quen với đồ ăn bên này, tôi thuờng rất thèm một bữa cơm nhà, thèm cái mùi mặn của nước mắm, vị chua của quả cà pháo hay những niêu cá kho đồng. Nhiều khi nằm mơ, tôi cũng thường thấy mình quên chưa kịp mua bánh rán mang đi, trước mỗi chuyến bay rời xa đất nước", TS.Trà My chia sẻ. TS.Trà My cho biết, nếu không có dịch, mỗi năm chị thường về Việt Nam 5,6 lần. Giờ có lúc thèm món ăn quê nhà, chị phải bay xuống Quảng Tây, vùng đất Trung Quốc giáp biên Việt Nam, hoặc đến Thượng Hải, chỉ để ăn một bát phở hay bữa cơm gần như ở nhà.