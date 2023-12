Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai gì trong lý lịch nộp các trường đại học?

Đặc biệt, ông Nguyễn Trường Hải đã và đang tham gia nghiên cứu 4 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, có 2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM, 1 đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và 1 đề tài cấp cơ sở (không nêu cơ sở nào). Cụ thể, đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có tên: Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2020, là tác giả;

2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM có tên Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2018, đồng tác giả; Kỹ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video, năm 2019, đồng tác giả.

Ngoài ra, có 1 đề tài cấp cơ sở với tên Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện các nhóm đối tượng trong cơ sở dữ liệu ảnh, năm 2018. Ông Hải cũng khai đã công bố 4 bài báo khoa học, từ năm 2017-2020 mỗi năm công bố 1 bài, trong này có những bài là đồng tác giả với nhiều người khác.

Cụ thể, các bài báo ông Hải khai như: Persons-In-Places: a Deep Features Based Approach for Searching a Specific Person in a Specific Location, Informatica (Informatica), 41, 2, 2017;

Chien-Quang Le, Hai- Nguyen, Trong Hung. Cross-view Action Recognition by Projection- based Augmentation, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT), 23- 11-2015, Singapore;

Benjamin Renoust, Shin'ichi Satoh Hai - Nguyen, A Social Network Analysis of Face Tracking in News Videos, International Conference on Signal-Image Technology and Internet- Based Systems(SITIS), 23-11-2015, Bangkok, Thailand;