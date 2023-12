Tiền polymer và dấu ấn của ông Lê Đức Thúy

Ngân hàng Nhà nước đã cử 18 đoàn cán bộ ngân hàng và các cơ quan liên quan đi nước ngoài tìm hiểu các nước có dùng tiền polymer và có 12 đoàn trong số đó viết báo cáo theo hướng ủng hộ.

Tiếc rằng đến năm 1996 thì ông Kiệt cũng hết nhiệm kỳ công tác cho nên việc này cũng gác lại…

Khi lên vị trí Thống đốc cuối năm 1999, ông Thúy cho khởi động việc xây dựng dự án in tiền trên giấy nền đa lớp polymer với quyết tâm rất lớn. Chính phủ đã uỷ quyền cho ông Thuý báo cáo Bộ Chính trị đề án đổi tiền mới.

Đề án ban đầu của Ngân hàng Nhà nước là đổi tiền mệnh giá nhỏ còn giữ nguyên tiền mệnh giá lớn. Tuy nhiên, lúc đó ở một số nước ở châu Âu xuất hiện tình trạng tiền in bằng gấy coton bị làm giả chỉ sau 6 tháng phát hành.

Trước tình thế đó, Thống đốc Lê Đức Thuý đã đưa ra bàn trong Ban dự án in tiền polymer rồi quyết định chuyển hướng, điều chỉnh in và lưu thông tiền có mệnh giá lớn bằng giấy polymer thay vì tiền có mệnh giá nhỏ.

Do chi phí in ấn không bị phát sinh, thậm chí còn ít tốn hơn cho nên ông đã không báo cáo Bộ Chính trị. Ở các nước, việc in tiền thế nào, mẫu mã ra sao... đều do Thống đốc quyết, còn ở nước ta thì Thủ tướng quyết.