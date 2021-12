"Tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất sẽ ra video mới sau 5 tháng tạm "nghỉ hưu"

Your browser does not support the audio element.

Cuối tháng 11/2021, Lý Tử Thất tham gia Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên châu Á tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch trong chiếc váy màu trắng tinh.

Nữ YouTuber vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ, ký tặng fan và khẳng định, tâm trạng và sức khỏe không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện với công ty quản lý.

"Tôi mừng khi mọi người hiểu được những gì tôi muốn chia sẻ qua các bài đăng của mình. Họ hiểu được văn hóa, thể hiện tình yêu với làng quê tôi đã lớn lên, với bà tôi và với chính tôi. Với tôi, những điều này thực sự ấm áp và tươi đẹp", cô chia sẻ tại diễn đàn.