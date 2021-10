‘Tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất kiện quản lý sau thời gian mâu thuẫn

Đến nay Lý Tử Thất là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội của đất nước tỷ dân. Cô có tới hơn 100 triệu người theo dõi trên các nền tảng Weibo, Youtube, TikTok... với lượt tương tác rất cao. Tử Thất cũng là người mở đàu trào lưu làm các video nội dung ẩm thực, đồng quê hiện phổ biến khắp thế giới, bao gồm Việt Nam.

Theo thống kê, mức thu nhập mỗi năm của Lý Tử Thất dao động trên dưới 50 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 150 tỷ đồng). Trong đó, nguồn thu lớn nhất đến từ thương hiệu mang tên cô với lĩnh vực kinh doanh nông sản. Cuối năm 2019, cô được công nhận trở thành triệu phú trước tuổi 30.

Clip Lý Tử Thất với cuộc sống thôn quê quen thuộc

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc