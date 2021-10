Tiền Giang vẫn làm khó doanh nghiệp như chưa hề có Nghị quyết 128

Ngày 11/10, Chính phủ đã triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP, quy định tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chúng tôi cho rằng đây là hướng đi đúng đắn và kịp thời, minh chứng là nhiều tỉnh thành phía Nam đã dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Dù được sự quan tâm của Chính phủ trong việc ưu tiên phân bổ vaccine nhiều hơn hầu hết các tỉnh thành khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên đến nay tỷ lệ phủ vaccine của tỉnh Tiền Giang chỉ đạt 57% (849.600 liều).

Nội dung bức thư nêu rõ: “Về phía người lao động tại các doanh nghiệp, dù đã được tiêm mũi 1 vaccine đủ 14 ngày đạt hơn 80% nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy, theo quan điểm của tỉnh Tiền Giang, “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”. Cần đến khi 100% người lao động tiêm mũi 2 đủ 14 ngày và người nhà của người lao động được tiêm đủ vaccine thì mới đủ an toàn để có thể cho doanh nghiệp hoạt động trở lại theo hướng bình thường mới.

Ngày 1/10, cộng đồng doanh nghiệp lớn có viết thư kêu cứu gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể, cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào.

Trong khi đầu tháng 10/2021, nhiều tỉnh thành phía Nam đã có phương án hoạt động và hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động các vấn đề cần làm khi sản xuất trở lại. Riêng tỉnh Tiền Giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất 3 tại chỗ làm trọng tâm, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Trong khi Nghị quyết 128/NQ-CP quy định rất rõ việc xét nghiệm và đi lại của người dân từ khu vực cấp độ 1 đến cấp độ 4, Bộ Y tế cung cấp thẻ xanh để đi lại cho người dân đã tiêm 1 mũi vaccine, hơn nữa Tiền Giang cũng đã áp dụng phân vùng 2 trên địa bàn toàn tỉnh, từ đầu tháng 10/2021 rất nhiều cơ sở kinh doanh mua bán đã được phép hoạt động bình thường, người dân đã được đi lại tự do trong tỉnh nhưng không thể đi làm, doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa và thiệt hại kéo dài khiến chúng tôi rất khó hiểu và bức xúc.