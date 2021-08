Tiền Giang: TP Mỹ Tho bóc tách hơn 800 F0 trong chiến dịch tầm soát cộng đồng

Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Thành Công cho biết thêm, trong ngày đầu thực hiện xét nghiệm đợt 3 của chiến dịch tầm soát COVID-19 diện rộng bằng phương pháp test nhanh, TP. Mỹ Tho đã phát hiện 89 mẫu gộp dương tính tại khu vực 1. Thực hiện chiến dịch, TP. Mỹ Tho sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 trước ngày 30/8.

