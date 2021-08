Tiền Giang: Số ca mắc mới COVID trong cộng đồng bắt đầu giảm

Trong đó, đợt lấy mẫu lần 3 có số mẫu gộp dương tính phát hiện tại từng khu vực đều giảm so với 2 lần lấy mẫu trước. Trong đó, khu vực 1 phát hiện 90 mẫu dương tính, giảm 18 mẫu so với lần 2 và giảm 67 mẫu so với lần 1; tại khu vực 2 phát hiện 83 mẫu dương tính, giảm 39 mẫu so với lần 2 và giảm 40 mẫu so với lần 1; tại khu vực 3 phát hiện 39 mẫu dương tính, giảm 20 mẫu so với lần 2. Điều này cho thấy mầm bệnh trong cộng đồng đang dần được kiểm soát.

Sau chiến dịch tầm soát cộng đồng lần này, TP. Mỹ Tho vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục tầm soát bóc tách cơ bản hết F0 ra khỏi cộng đồng. Do đó, UBND TP. Mỹ Tho đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thời gian phong tỏa thêm 10 ngày đối với khu vực 1 và khu vực 2 để thực hiện tầm soát diện rộng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh qua đó nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.