Tiền Giang 'một mình một đường', DN gửi thư cầu cứu Thủ tướng

19 doanh nghiệp FDI với tổng số gần 70.000 lao động trong các khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thông tin, dù được sự quan tâm của Chính phủ trong việc ưu tiên phân bổ vắc xin nhiều hơn hầu hết các tỉnh thành khác ở khu ĐBSCL, tuy nhiên, đến nay tỷ lệ phủ vắc xin toàn dân của tỉnh Tiền Giang chỉ đạt 57% (849.600 liều). Đây là con số khiêm tốn so với tỷ lệ phủ vắc xin của nhiều tỉnh thành phía Nam khác, việc này làm lãng phí nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ và làm ảnh hưởng đến việc khôi phục kinh tế cho Tiền Giang.

Về phía người lao động tại các DN, dù đã được tiêm mũi 1 vắc xin đủ 14 ngày đạt hơn 80% nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy bởi theo quan điểm của tỉnh Tiền Giang là “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, cần đến khi 100% người lao động tiêm mũi 2 đủ 14 ngày và người nhà của người lao động được tiêm đủ vắc xin thì mới đủ an toàn để có thể cho DN hoạt động trở lại theo hướng bình thường mới.

Trước đó, ngày 1/10, cộng đồng một số DN lớn cũng đã có viết thư kêu cứu gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể, cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào. Trong khi đầu tháng 10/2021, nhiều tỉnh thành phía Nam đã có phương án hoạt động và hướng dẫn cụ thể cho DN, người lao động các vấn đề cần làm khi sản xuất trở lại.Riêng tỉnh Tiền Giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất “3 tại chỗ” làm trọng tâm, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của DN trong lúc khó khăn.